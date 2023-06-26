الحكومة تنفى توقفها عن سداد فواتير كهرباء المساجد وإلزام المصلين بها

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيدا للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الأوقاف، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيدا للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة.

وشددت على تحمل الوزارة سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد كافة، دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أى أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيا كان استخدامها (سكنا أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أى نشاط إدارى أو تجارى أو خلافه) فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يحمل ذلك على عداد المسجد.

وأشارت إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التى تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة (ar.awkafonline.com)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).