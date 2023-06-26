انهيار عقار مكون من 13 طابقا فى سيدى بشر بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يونيو 2023 12:30 مساءً - شهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول.

وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الأنقاص، بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلي محل البلاغ.

كانت غرفة عمليات حي المنتزة اول برئاسة اللواء محمد سحلول، تلقت بلاغا قبل قليل بانهيار عقار بشارع سينما المنتزة بخليل حمادة، ووجود ضحايا تحت الانقاض من قاطني العقار ومن أشخاص كانوا متواجدين بسوبر ماركت أسفله.

ووجه رئيس حي المنتزة أول بصحبه قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف والأمن إلي مكان البلاغ، وتبين سقوط عقار مكون من 13 دور مأهول بالسكان ووجود عدد كبير من قاطنيه تحت الانقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.

إنهيار عقار في الاسكندرية

صور من أسفل العقار المنهار في الاسكندرية

صورة العقار المنهار في الاسكندرية