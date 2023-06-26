أخبار مصرية

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يونيو 2023 12:30 مساءً - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1444هــ ، أعاده الله على مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وجاء في نص البرقية: "يسرني ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الإيمانية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، أن أتوجه إليكم -سيادة  الرئيس - بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات، سائلاً المولى - جلَ وعلا - أن يعيدها على سيادتكم بوافر الصحة والعافية، وعلى شعب مصر العظيم، وكل المسلمين في كافة بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات."

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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