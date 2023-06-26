محافظ الإسكندرية: جار التأكد من وجود سكان أسفل أنقاض العقار المنهار

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى عقب انهيار الجزء الأمامى من عقار مكون من 13 طابقًا، بحسب ما ذكرت فضائية إكسترا نيوز.

وأكدت محافظة الإسكندرية، وجود جهود مكثفة من مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية لرفع أنقاض العقار المنهار.

وانهار عقار مكون أرضى و13 طابقا بشارع خليل حمادة التابع لحى المنتزه أول شرق محافظة الإسكندرية، ولم ترد معلومات حتى الآن حول وجود ضحايا أو مصابين.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حى المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرق المحافظة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمنى حول محيط العقار؛ لمنع المارة من التواجد فى المنطقة.