الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من أمير قطر للتهنئة بحلول عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، الذى أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لمصر، حكومة وشعبا، كل الخير والتقدم والرخاء.





وأعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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