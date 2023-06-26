جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، أبرز الضوابط والشروط التى حددتها الوزارة للقبول بالمدارس. ومن بين هذه الشروط السماح بالتقدم لطلاب إعدادى الحاصلين على مجموع 98% فأكثر. وأن يكون سن الطالب المتقدم أقل من 18 عاما، بالإضافة إلى حصول الطالب على الإعدادية من التعليم الحكومى أو الخاص أو التجريبى أو الدولى. كما يشترط اجتياز الكشف الطبى واختبارات قياس المهارات والذكاء والعلوم والرياضيات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط وضوابط الالتحاق بمدارس المتفوقين «STEM» (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.