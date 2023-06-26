الرئيس السيسى يؤكد دعمه لنداء «ماكرون» بشأن بيان قمة باريس

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعمه لنداء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لتقديم الدعم لبيان قمة باريس حول نتائج القمة التى عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس يومى 22 و23 يونيو 2023 حول ميثاق التمويل العالمي الجديد، واستكمال الإصلاح لبناء عالم أكثر عدلاً واستدامة.





جاء ذلك فى بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى مداخلة خلال مشاركته فى المائدة المستديرة "طريقة جديدة- شراكات النمو الأخضر"، ضمن فعاليات القمة الدولية ميثاق التمويل العالمى الجديد، الخميس الماضى، فى العاصمة الفرنسية باريس، أن قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد" التى استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، عقدت وسط الأزمات المتعاقبة فى العالم على مدار 3 سنوات مضت، والتى ألقت بظلالها على العالم وتسببت فى أعباء أكبر على الدول النامية، مما يهدد مكتسبات هذه الدول التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأكد الرئيس السيسى أهمية استجابة المجتمع الدولى لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ، مضيفًا:" مصر استضافت قمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) فى شرم الشيخ، واستهدفت إبراز حجم المشكلة وضرورة تدبير التمويل اللازم لمواجهتها لكي نستطيع التحرك على المستويين الوطنى والدولى، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة".

وأوضح الرئيس السيسى، أن الواقع الجديد الذى نعيشه يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، مما يمكن من مجابهة تحديات تغير المناخ، التي لم نكن المتسبب الرئيسى فيها، ولكن نحن الأكثر تضررا منها.