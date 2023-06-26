جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ أنه جار التأكد من وجود أى سكان أسفل أنقاض العقار المنهار، مشيرا إلى أنه تم قطع مرافق الغاز والكهرباء والمياه عن العقار.
وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى عقب انهيار الجزء الأمامى من عقار مكون من 13 طابقًا.
وانهار عقار مكون أرضى و13 طابقا بشارع خليل حمادة التابع لحى المنتزه أول شرق محافظة الإسكندرية، ولم ترد معلومات حتى الآن حول وجود ضحايا أو مصابين.
بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حى المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرق المحافظة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمنى حول محيط العقار؛ لمنع المارة من التواجد فى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع العقار المنهار بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.