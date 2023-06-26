الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع العقار المنهار بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ أنه جار التأكد من وجود أى سكان أسفل أنقاض العقار المنهار، مشيرا إلى أنه تم قطع مرافق الغاز والكهرباء والمياه عن العقار.

وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى عقب انهيار الجزء الأمامى من عقار مكون من 13 طابقًا.

وانهار عقار مكون أرضى و13 طابقا بشارع خليل حمادة التابع لحى المنتزه أول شرق محافظة الإسكندرية، ولم ترد معلومات حتى الآن حول وجود ضحايا أو مصابين.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حى المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرق المحافظة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمنى حول محيط العقار؛ لمنع المارة من التواجد فى المنطقة.