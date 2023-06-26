المطران شيحان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وقال المطران فى بيان له: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، باسم مطرانها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية فى مصر، نرسل كلمة تهنئة ومحبة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله القدوس أن ينعم عليكم بوافر الصحة والسلام، ويوفقكم فى قيادتكم الحكيمة ومسيرتكم البنّاءة لنهضة وسلامة وطننا العزيز مصر، دمتم فى رعاية الله وحفظه، وكل عام وأنتم بخير". كما أرسل المطران شيحان برقيات تهنئة بالعيد لكل من فضيلة الأمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وأحمد جمال عوّاد رئيس حى الظاهر والوايلى.

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