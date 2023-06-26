ارتفاع عدد المصابين فى عقار الإسكندرية المنهار إلى 4 أشخاص

جدة - نرمين السيد - ارتفع عدد المصابين فى حادث انهيار عقار رقم 5 شارع خليل بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول شرقى محافظة الإسكندرية، إلى اربعة مصابين، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله بالعقار المنهار.





وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة ومستشفى مار مرقص شرقى المحافظة، وجميهم فى حالة مستقرة.

ولا يزال البحث جاريا عن أى ضحايا أسفل العقار المنهار، حيث تحاول قوات الحماية المدنية إزالة الانقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.

وقد انهار عقار مكون 13 طابقا بشارع خليل حماده التابعة لحى المنتزه أول، شرقى محافظة الإسكندرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حى المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرقى المحافظة.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة 10 سيارات اسعاف، وتم فرض كردون أمنى حول محيط العقار لمنع المارة من التواجد فى المنطقة.