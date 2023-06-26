وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة ومستشفى مار مرقص شرقى المحافظة، وجميهم فى حالة مستقرة.
ولا يزال البحث جاريا عن أى ضحايا أسفل العقار المنهار، حيث تحاول قوات الحماية المدنية إزالة الانقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.
وقد انهار عقار مكون 13 طابقا بشارع خليل حماده التابعة لحى المنتزه أول، شرقى محافظة الإسكندرية.
وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حى المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرقى المحافظة.
وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة 10 سيارات اسعاف، وتم فرض كردون أمنى حول محيط العقار لمنع المارة من التواجد فى المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد المصابين فى عقار الإسكندرية المنهار إلى 4 أشخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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