البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بحلول عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص برقية التهنئة: الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرنى أن أبعث لدولتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهانى القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة ويوفق سعيكم فى طريق تنمية مصر فى جميع النواحى، وهو ما يلمسه جميع المصريين بفضل جهودكم الحثيثة، دمتم محفوظين بعناية الله.

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