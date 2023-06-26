الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ محافظ القاهرة بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، وفد الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة الأنبا دانيال مطران المعادى والبساتين وسكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس، بديوان عام محافظة القاهرة؛ لتقديم التهنئة للمحافظ وكل العاملين بالمحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





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