جدة - نرمين السيد - وقدم السلطان العمانى التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار. ومن جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق، متمنياً للشعب العمانى الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان للتهنئة بحلول عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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