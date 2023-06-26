الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا على كل الأنحاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 35 22

6 أكتوبر 35 22

بنهــــا 34 23

دمنهور 33 22

وادي النطرون 35 22

كفر الشيخ 33 21

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 22

دمياط 32 21

بورسعيد 31 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 32 21

رفح 31 21

رأس سدر 38 25

نخل 34 17

كاترين 31 16

الطور 34 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 30 22

مطروح 29 21

السلوم 30 21

سيوة 36 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 28

سفاجا 37 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 37 28

حلايب 33 28

أبو رماد 36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

الوادى الجديد 41 24

أبوسمبل 41 26

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