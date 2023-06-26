رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الإسكندرية لاستقبال مصابى عقار المنتزه

جدة - نرمين السيد - قررت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لاستقبال مصابى العقار المنهار، كما قامت بالدفع بالعدد الكافى من سيارات الإسعاف المجهزة لموقع الحادث.





وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغا بانهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع رقم 5 خليل حمادة بنطاق حى أول المنتزه، حيث انتقل محافظ الإسكندرية محمد الشريف، وجميع الأجهزة التنفيذية إلى موقع العقار.

وتبين أن العقار حدث به انشطار نصفى رأسى ويستخدم كوحدات إيجار خلال موسم الصيف، وصادر قرار إزالة للطابق الأخير، وقامت الجهات المختصة بقطع المرافق عن العقار، مع قيام حى أول المنتزه بتحديد مدى تأثير الانهيار على العقارات المجاورة.

وطالبت النيابة العامة بعد إجراء المعاينة لموقع العقار تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لتحديد سبب الانهيار، والتحفظ على ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة واستدعاء مالك العقار.

ويواصل رجال الحماية المدنية رفع الأنقاض للبحث عن ضحايا حيث أدى الانهيار حتى الآن إلى إصابة شخصين، وتم فرض كردون أمنى حول الموقع لتأمين المواطنين.