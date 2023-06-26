أبرزها ترقية موظفى الدولة.. قرارات جديدة من الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى

جدة - نرمين السيد - وجاءت الموافقة على القرارات التالية:

- مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكترونى للاستعلام عن الأحقية فى الترقية من عدمه لاحقا.

ونص مشروع قرار الترقية على أنه اعتبارا من مطلع يوليو القادم يرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2023 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

ووفقا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو 2023 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفى فى 30/6/2023 أيهما أكبر.

كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلى وظائف كبير والمستوى الأول ومن فى حكمهم فى جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات فى 30/6/2023 حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.

- مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح المحافظة قرين كل منهما؛ وذلك لاستخدامهما فى إقامة جبانة للمسلمين، وهى: الأولى بمساحة تبلغ 29.73 فدان، الواقعة ناحية قرية المحروسة بمركز قنا، وذلك لصالح محافظة قنا، والثانية بمساحة 28.5 فدان بناحية مركز ومدينة إسنا، لصالح محافظة الأقصر.

- مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ 771.03 فدان، الواقعة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة غابات شجرية، على أن تتولى محافظة المنيا إدارة واستغلال تلك الغابات الشجرية بالتنسيق مع وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- إعفاء المهرجانات التى ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافى (دار الأوبرا المصرية) فى نطاق محافظات: القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، من ضريبة الملاهى، وكذا استثناء الهيئة من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، فيما يخص حظر نفقات الصرف على النشر والدعاية ونفقات الحفلات وإيجار الخيام والكراسى، وهى: مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين والمسرح المكشوف بالقاهرة، خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2023، والمهرجان الصيفى فى كل من مسرح سيد درويش والمسرح الرومانى بمحافظة الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة خلال شهرى يوليو وأغسطس 2023، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023، وأوبرا عايدة فى المسرح الكبير خلال الموسم الفنى 2023 – 2024.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية فى المجتمع؛ من أجل نشر الفنون الرفيعة، والنهوض بالذوق العام، والوصول بالمنتج الثقافى والفنى إلى مختلف مناطق الجمهورية.

- استعراض تقرير الأداء نصف السنوى عن الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال النصف الأول من العام المالى 2022 – 2023، فى الفترة من 1/7/2022 وحتى 31/12/2022، وكذا القوائم المالية للهيئة فى 31/12/2022.

- اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/6/2023، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 31 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

- الموافقة على طلب إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية بمد البرنامج الزمنى لمشروعها السياحى فى سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لمدة عامين ونصف العام، لينتهى فى 31 ديسمبر 2028 بدلا من 30 يونيو 2026؛ فى إطار إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مشروعاتهم بمختلف المجالات والقطاعات.