ندوات توعية بشأن «السلامة والصحة المهنية» فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة العمل، تقريرا من مديرية العمل بمحافظة القاهرة، بشأن تنظيم ندوة توعية للعاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل، بشركة شنايدر إليكتريك بمدينة بدر، وكذلك ندوة بعنوان "تجنب المخاطر فى بيئة العمل" بمركز التدريب الداخلى بشركة ميناء القاهرة الجوى، بالتعاون مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالنزهة.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهميتها فى الحفاظ على الأفراد والممتلكات، وأهمية ذلك فى زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريره للوزارة، تنظيم ندوة توعية بمدينة بدر بشركة شنايدر إليكتريك بهدف تفعيل ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على بيئة عمل آمنة للعاملين من جميع مخاطر بيئة العمل وكذلك التعرف على المخاطر وكيفية تجنبها، وأهمية الالتزام بمهمات الوقاية الشخصية للعاملين، فضلا ععن مناقشة جميع سبل الحماية والتوعية التى تخص مجال السلامة والصحة المهنية، بحضور حنان حسن مدير عام السلامة والصحة المهنية، وريم جاب الله مدير مكتب بدر نيابة عن مدير المديرية، وثناء على مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ببدر.

وفى السياق، أضاف مدير المديرية أنه جرى تنظيم ندوة أخرى بعنوان "تجنب المخاطر فى بيئة العمل" بمركز التدريب الداخلى بشركة ميناء القاهرة الجوى، تحت رعاية مجدى إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، والدكتور محمد عبدالوهاب شربى، رئيس قطاع السلامة والجودة، الذى أشاد بدور السلامة والصحة المهنية وأهمية التعاون بين الشركة وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

وأشار مدير المديرية، إلى أن حنان حسن، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالقاهرة، استعرضت دور السلامة والصحة المهنية فى تأمين بيئة العمل، وألقت المحاضرة الأولى سوسو محمد، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمكتب النزهة، حول عن المخاطر فى بيئة العمل، كما ألقى المحاضرة الثانية الكيميائى مصطفى الوشاحى مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة ميناء القاهرة الجوى حول الكوارث الطبيعية والتعامل مع الزلازل.