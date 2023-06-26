مدبولى يتابع فى اجتماع الحكومة استعدادات استقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإعراب عن تهنئة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وللشعب المصرى العظيم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وكذا الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا العزيزة بالخير والبركات.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى النشاط المكثف الذى شهدته مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى "قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد"، التى عُقدت بالعاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، وما تم عقده من لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة والرؤساء، وكذا كبار المسؤولين فى مؤسسات التمويل الدولية، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات وأطر التعاون فى مختلف المجالات، وكذا التشاور حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن المشاركة المهمة للرئيس فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد، إنما تأتى انعكاسا لدور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة، والمساهمة فى تعزيز أوجه التعاون الدولى نحو صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة فى الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذ تلك الدول للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات والتحديات العالمية المتلاحقة.

من جهة أخرى، تطرق الدكتور مصطفى مدبولى، إلى نتائج الزيارة المهمة لـ ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، إلى مصر، والتى شهدت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات، لمناقشة سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، على أهمية الجهود المبذولة من الطرفين لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك فى مختلف المجالات والقطاعات، مشيراً إلى أن الإعلان المشترك الذى تم توقيعه بالأمس لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إنما يأتى تتويجاً لهذه الجهود وتأكيداً على الإرادة المتبادلة للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما روابط تاريخية.

واتصالاً بذلك، شدد رئيس الوزراء على أهمية قيام وحدة الهند بمجلس الوزراء، بمتابعة مختلف جوانب التعاون بين مصر والهند، لا سيما ما يتعلق بالاستثمارات الهندية فى مصر، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجهها، إلى جانب العمل من أجل تحقيق هدف زيادة حجم التبادل التجارى إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالشأن الداخلى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، أهم التكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد أول أمس، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موضحاً أنه تم التوجيه فى هذا الصدد بضرورة العمل على استمرار توفير اللحوم والأضاحى بالشوادر على مستوى المحافظات، وكذا السلع الاستهلاكية الأساسية بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مع تكثيف الحملات للمتابعة الدورية للأسواق والمحال التجارية، والإشراف الكامل على المجازر، ومنع ذبح الأضاحى خارجها.

وأضاف: تم التأكيد على رفع درجات الاستعداد، وإعداد وتجهيز الساحات والحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، بما يناسب كثافة الإقبال عليها، وتأمينها، مع الاهتمام بالشواطئ فى المحافظات الساحلية وتوفير مختلف الخدمات المطلوبة.

ولفت مدبولى إلى أن التوجيهات خلال اجتماع المحافظين تضمنت كذلك ضرورة قيام القيادات التنفيذية بالمحافظات بالمرور المستمر اعتباراً من يوم الوقفة وحتى آخر يوم لفترة الإجازات؛ للتأكد من عدم وجود أية تعديات على الأراضى الزراعية أو المبانى، مع التصدى بمنتهى الحزم لأية تعديات بالمحافظات، وتنفيذ الإزالة الفورية لحالات التعدى المرصودة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الجولة التى قام بها أول أمس بمنطقة المقابر بصلاح سالم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعى، وعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ "مقبرة الخالدين" لرُفات عظماء مصر.

وأكد فى هذا الصدد أن الوضع الحالى لهذه المقابر يعكس تفاقم مشكلة المياه الجوفية، بصورة أصبحت تؤثر على عملية الدفن أسفل الأرض بهذه المنطقة، وتفرض صورة غير مقبولة لشكل هذه المقابر حالياً من الناحية الدينية والإنسانية، الأمر الذى يفرض ضرورة التعامل مع الموقف الراهن وعدم ترك الوضع بالصورة التى نراها اليوم، ولذا تتحرك الدولة بشكل عاجل وفق هذه المعطيات.