الكشف بالمجان.. محافظ الجيزة يدشن مبادرة «100 يوم صحة»

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملة تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم صحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لمراسم التدشين بمكتب صحة الأسرة بميت عقبة بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ، وياسر سامى، رئيس حى العجوزة، وسامح عشماوى، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة.

وأكد المحافظ أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين خاصة بالنجوع والقرى، وأنها تستقبل كل الحالات للفحص المجانى وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات المتخصصة للحالات التى تستدعى ذلك.

وتضمنت المراسم تفقد المحافظ لسيارات العيادات المتنقلة وكذا العيادات المجهزة للكشف المجانى وصرف العلاج بالمجان لكافة التخصصات التى تشملها المبادرة.

كما اطمأن راشد على مستوى التجهيزات الخاصة بالمبادرة، مشددا على مسؤولى الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمل لإستيعاب المواطنين المترددين على الوحدات والخدمات الخاصة بالمبادرة.

كما استمع المحافظ لشرح تفصيلى حول أهداف وخطة عمل مبادرة "100 يوم صحة" التى بدأت أمس الأحد 25 يونيو وتستمر حتى 1 أكتوبر 2023.

من جانبه، أشار مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة إلى أنه من المقرر أن تشمل المبادرة توجيه القوافل العلاجية والوحدات المتنقلة لتسهيل تقديم الخدمات وضمان وصولها لكل مواطن وتكثيف تواجدها بالأماكن العامة والشعبية، موضحا أن المبادرة تشمل جميع المراحل العمرية لكل التخصصات المتعلقة بالمبادرات الرئاسية والمتعلقة بصحة المرأة وصحة الأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج ورعاية كبار السن والأمراض المزمنة.