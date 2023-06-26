«حياة كريمة»: تجهيز 50 عروسة بالسويس ضمن «يدوم الفرح»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه تم تسليم الأجهزة لـ 50 عروسة، بحضور المحافظ. تضمنت الفعالية تسليم جهاز 50 عروس من المقبلات على الزواج، لإدخال السرور على 50 أسرة، والذى يضم (ثلاجة - غسالة - بوتجاز- تليفزيون- حقيبة لمستحضرات التجميل).

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