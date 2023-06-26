التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يحتفل بيوم الكساء بعدد من المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يونيو 2023 05:34 مساءً - نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم ممثلاً في جمعية رسالة للأعمال الخيرية احتفالية كبري بيوم الكساء بمحافظة الجيزة شملت توزيع 30 ألف قطعة ملابس و 1000 كيلو من لحوم الأضاحي علي أكثر من 10 آلاف مستفيد من أبناء المحافظة من الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً وذلك بمشاركة 1200 من متطوعي التحالف.

هذا وتستمر تلك الفعاليات علي مدار ثلاثة ايام ليصل إجمالي ما تم توزيعه لــ 105 ألف قطعة ملابس و5 آلاف كيلو من لحوم الأضاحي علي أكثر من 30 ألف مستفيد بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والاسكندرية بمشاركة 3 آلاف من متطوعي التحالف.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الإجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

الجدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.