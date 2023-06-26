تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. مستقبل وطن ينظم قوافل غذائية ضخمة بالمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يونيو 2023 07:36 مساءً - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نظم حزب مستقبل وطن قوافل غذائية ضخمة، قدمت المواد الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، واحتوت القوافل الغذائية على مليون كرتونة غذائية و100 طن من اللحوم البلدي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطنين، وبمناسبة الاحتفال بذكرى الـ30 من يونيو وعيد الأضحى المبارك.

ونشر حزب مستقبل وطن فيديو يبرز تفاعل المواطنين مع هدية الرئيس المقدمة لهم من قبل أعضاء الحزب.

ووجه عدد من المواطنين كلمات شكر للرئيس السيسي، قائلين له «كل سنة وانت طيب يا ريس ربنا يبارك فيك.. كل سنة ومصر طيبة ورئيسنا طيب.. أنا بحبك يا ريس.. الله ينصرك.. ربنا يخليك ويطول في عمرك.. الناس كلها بتحبك.. تحيا مصر».

وتفاعلت السيدات، خلال الفيديو، بالزغاريد أثناء توزيع الكراتين الغذائية عليهم من قبل أعضاء الحزب.