التحالف الوطنى للعمل الأهلى يحتفل بيوم الكساء بعدد من المحافظات (صور)

جدة - نرمين السيد - شملت الاحتفالية، توزيع 30 ألف قطعة ملابس و1000 كيلو من لحوم الأضاحى على أكثر من 10 آلاف مستفيد من أبناء المحافظة، من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك بمشاركة 1200 من متطوعى التحالف.

وتستمر الفعاليات على مدى 3 أيام ليصل إجمالى، ما تم وزع لــ105 آلاف قطعة ملابس، و5 آلاف كيلو من لحوم الأضاحى على أكثر من 30 ألف مستفيد بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية، بمشاركة 3 آلاف من متطوعى التحالف.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتى وضعت لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، انطلق فى شهر مارس لعام 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية، وكيانات خدمية وتنموية، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا، ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.