تصعيد حجاج القرعة إلى جبل عرفات لإتمام مناسك الحج

جدة - نرمين السيد - وقام ضباط البعثة بتوجيه الحجاج بالنزول وفقًا لترتيب طوابق الإقامة مع التأكيد عليهم بإصطحاب الإحتياجات الأساسية فقط لكل حاج، حتى يتمكن من آداء النُسك بإنسيابية ويُسر فى ظل خدمات تُقدم لهم على مدار فترة إقامتهم بمنى عرفات "إعاشه ولوجستية".

كما تم توفير حافلات نقل حديثة مزودة بخاصية "GPS" مُرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بمكة لمتابعة مسارها، وذلك لتصعيد الحجاج إلى عرفات والتنقل بين المشاعر، وتم تصعيدهم إلى عرفات الله منذ الساعات الأولى من صباح يوم التروية فى عملية نقل دقيقة.

يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن، لضمان توفير كافة السُبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلًا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

وذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج القرعة لهذا العام 1444هــ.