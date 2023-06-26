مستقبل وطن ينظم قوافل غذائية احتفالًا بذكرى 30 يونيو وعيد الأضحى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين. واحتوت القوافل على مليون كرتونة مواد غذائية ومائة طن لحوم بلدى، وذلك بمناسبة احتفالات 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك.

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