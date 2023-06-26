كلمة قائد قوات الدفاع الجوى فى عيدها الـ 53: راية الوطن ستظل عالية خفاقة

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى نص الكلمة:

صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب، يسطرها الرجال بالبطولات والتضحيات، وبين طياته نجد الحدث الأبرز للقوة الرابعة فى قواتنا المسلحة الباسلة، يوم الثلاثين من يونيو، والذى نحتفل فيه اليوم بالعيد الثالث والخمسين لقوات الدفاع الجوى المصرى، والذى يعتبر بمثابة الإعلان الحقيقى، عن بناء حائط الصواريخ عام 1970، والشاهد على تساقط طائرات العدو وبتر ذراعه الطولى، واللبنة الأولى فى صرح الانتصار العظيم للجيش المصرى فى حرب أكتوبر 1973، إنه ليوم عظيم فى تاريخ العسكرية المصرية تجسدت فيه بطولات عظيمة وتضحيات جليلة، قدم فيها رجال الدفاع الجوى أرواحهم حتى تظل الرايات خفاقة، فسلاما على الشهداء.

وكان لزاما علينا فى هذا اليوم التقدم بالشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل من رجال الدفاع الجوى، الذين سبقونا فى تولى المسؤولية وحملوا لواء الشرف والواجب، فأستحقوا منا كل التقدير والاعتزاز.

كما أتوجه بالتحية لرجال الدفاع الجوى، حماة سماء مصر ودرعها الواقى المرابضين فى كافة ربوع وحدود مصر الحبيبة، كونوا دائما على قدر المسؤولية وعند حسن ظن شعبكم الأبى، كونوا أداة للتحديث والتطوير

وبناء المستقبل، كونوا القدوة والمثل فى نكران الذات فداء لوطننا الحبيب.

ويسعدنى فى هذه المناسبة أن أوجه رسالة اطمئنان لشعب مصر الكريم، إن قواتكم قوات الدفاع الجوى، تعمل ليل نهار سلما وحربا فى كل ربوع مصر، عازمة على حماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها، ونجدد العهد معكم بالحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة.

وإننا إذ نؤكد للسيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن قوات الدفاع الجوى ماضية فى التطوير والتحديث وزيادة قدراتها القتالية، لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، محافظين على سماء مصر سلما وحربا.

ويشرفنى ويشرف قوات الدفاع الجوى، أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته، أن تظل دوما قوات الدفاع الجوى جنودا أوفياء، بناة للمستقبل، حافظين العهد، مضحيين بكل غال ونفيس، نحفظ للأمة هيبتها، ولسماء مصر قدسيتها،

لتظل مصر درعا لأمتنا العربية.

حمى الله مصر شعبا عظيما وجيشا باسلا يحمى الإنجازات ويصون المقدسات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.