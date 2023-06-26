«حياة كريمة» لـ«إكسترا نيوز»: صرف 25 ألف جنيه لمتضررى عقار الإسكندرية

وأضاف "شعبان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى هشام عبدالتواب، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا العقار ضمن العقارات التى يتم تأجيرها ولا يوجد فيها سكان بصفة دائمة، وتحت العقار يوجد كافيه وسوبر ماركت، ويصعب حتى الآن الحصر النهائى للضحايا، وقوات الحماية المدنية تواصل العمل فى مكان الحادث.
وتابع: "انهيار العقار كان بصورة مفاجئة، والعمل مستمر فى مكان الحادث، وحياة كريمة متواجدة فى الحادث، وهناك دعم من كافة الجهات والمؤسسات داخل المكان، ومؤسسات المجتمع المدنى متواجدة أيضًا".
وأوضح منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية، أن الجميع يعمل بشكل مستمر ومكثف، والمبادرة أعلنت عن صرف 25 ألف جنيه للأسر المتضررة من انهيار العقار، وهذا الدعم بصورة عاجلة لحين بيان الموقف بشكل كامل ونهائى.
وفى تحرك فورى وعاجل من فرق الرصد الميدانى بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية لتقديم الدعم اللازم لمتضررى عقار الإسكندرية المنهار، انتشرت فرق العمل بالمؤسسة بشكل مكثف فور وقوع الحادث لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم على الأرض.
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