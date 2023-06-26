الطريق إلى 30 يونيو.. كيف اتخذ المصريون طريقهم رغم المخاطر؟

جدة - نرمين السيد - لم يكن الطريق إلى ثورة 30 يونيو مفروشا إلا بالدماء والضحايا، حيث ارتكبت الجماعة الإرهابية الكثير من الخطايا والجرائم، مما قاد الشعب المصرى للسير فى الطريق إلى 30 يونيو، التى انفجر فيها غضب المصريين بمظاهرات واحتجاجات عارمة عمت أنحاء البلاد.





عام من الفشل

حيث كان عام من حكم الجماعة الإرهابية كافيًا لكشف حقيقتهم للشعب، بعد أن سيطروا على جميع المؤسسات، وكان لهم الأغلبية فى البرلمان، والحزب الحاكم، ورئيسهم هو رئيس الجمهورية، فكان عام حكمهم اختبارا من جانب الشعب، والنتيجة إظهار حقيقتهم وفشلهم فى الحكم والإدارة، مما جعل الشعب ينتفض ويخرج فى يوم 30 يونيو للتخلص من الأخطاء الذى حدثت، وكان من المستحيل أن يسمح الشعب المصرى باستمرار حكم الجماعة الإرهابية فترة أطول.

القرار الصعب

ولكن لم يكن قرار خروج المصريين فى 30 يونيو 2013 ضد حكم الجماعة الإرهابية سهلا بكل المقاييس، والأمر ذاته بالنسبة لقرر انحياز القوات المسلحة للإرادة الشعبية للمصريين فى يوم 3 يوليو بعد مشاورات ومحاولات لإقناع الجماعة بتلبية مطالب الشعب، وعدم الاستمرار فى التعالى على المصريين ومطالبهم بالذى ميز تعاطى قيادات الجماعة الإرهابية مع مظاهرت 30 يونيو منذ مرحلة الدعوة إليها.

فكان تحرك المصريين والقوات المسلحة مستقلا ونابعًا من المسئولية الوطنية ولم يضع أى اعتبار لأى صعوبات قد تعترض هذا القرار أو ضغوط خارجية تحول دون اتخاذه.

إندماج الرغبة الشعبية

وهذا يعزى بشكل أساسى إلى وجود إندماج الرغبة الشعبية التى عبرت عنها مظاهرات ملايين المصريين فى 30 يونيو مع الاستقلال الوطنى الذى تتسم به القوات المسلحة دائما فكان هذا القرار علامة من علامات الرابط المتين بين خير أجناد الأرض وشعب مصر العظيم فى مواجهة الصعوبات التى اعترضت مسار قرر 3 يوليو.