حماة سماء جمهوريتنا الجديدة.. القوات المسلحة تحتفل بعيد الدفاع الجوى

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيلما تسجيليا عن قوات الدفاع الجوى "حماة سماء جمهوريتنا الجديدة"





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