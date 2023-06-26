وزير التعليم يشهد الحفل الختامى للمسرح التفاعلى المدرسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، والدكتور تاج رام، مدير برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة، والدكتور على مختار، مدير مؤسسة "جذور" للتنمية، والدكتورة منال عيد، مدير برامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان السيدات، وممثل الصندوق بالإنابة، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وفى كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى، عن بالغ سعادته بالمشاركة فى الحفل الختامى للمسرح التفاعلى، ذلك المسرح الشعبى الذى يهدف لتحقيق التواصل مع الجمهور، وتحويل العلاقة بين الممثل والمتلقى من علاقة تأثير وتأثر إلى علاقة إبداعية تفاعلية بين الطرفين.

ووجه حجازى الشكر للطلاب المشاركين بالعرض المسرحى "الزماكان" وأثنى على طريقة استعراض بعض القضايا الهامة داخل المجتمع بشكل توعوى مثل كثرة الإنجاب، والعنف الأسرى، مشيرا إلى أنه من خلال طريقة العرض والتناول المسرحى غير المباشر نستطيع أن نصل إلى حل تلك القضايا، حيث أن مثل تلك الأعمال تساعد على تغير الاتجاه وتغيير المعتقد.

وأكد الوزير على أهمية اكتساب الطلاب للمهارات الحياتية مثل الثقة والتعبير والقدرة على العرض وغيرها، مشيرا إلى ما يمكن أن يحققه النشاط من نواتج تعلم، وهذا ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه بالتعاون مع كافة الجهات والمشاركات المجتمعية.

وأشار إلى أن المسرح التفاعلى، يمثل جزءا مهما من عملية التنمية الثقافية، خاصة فى ظل تركيزه على طرح قضايا ومواقف تتعلق بواقع المجتمع، والعمل على إيجاد حلول لها، موضحا أن ذلك هو ما وصلنا إليه الآن من خلال التنفيذ فى محافظات الجيزة، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر بمشاركة "210" معلمين، و"245" طالبا وطالبة، حيث تم تعريف الطلاب بأهم القضايا المتعلقة بالزيادة السكانية والصحة الإنجابية، ونشر الثقافة الحقيقية لهذه القضايا فى ظل إعداد طالب قادر على التفاعل مع قضايا المجتمع، والمشاركة فى وضع الحلول والمقترحات.

وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لكل من ساهم فى نجاح هذا العمل، وللطلاب على هذا العرض الرائع، ولأخصائيى المسرح على جهودهم وتفاعلهم مع الطلاب، ولأولياء الأمور الذين كانوا داعمين لهم.

ومن جهته، أعرب السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، عن سعادته للمشاركة فى هذا الحدث مع ممثلى وزارة التربية والتعليم ومؤسسة جذور، مؤكدا على أن الفن والثقافة والمسرح والموسيقى قادرون على إيصال رسائل هامة.

وأشار برجر إلى أنه يجب علينا حماية أسرنا وحياتنا ومستقبلنا، هذا المستقبل الذى يتحقق من خلال تعليم عالى الجودة والتوعية وتنمية المهارات، ويتم ذلك من خلال طرح موضوعات مماثلة لتلك التى تم تناولها فى المسرح التفاعلى.

وفى كلمتها، أكدت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة، أن المسرح هو طريق للحياة والسينما طريق للعمل، مشيرة إلى أن الفن الحقيقى هو الذى يشكل الوجدان ويهذب الروح، لذا كان اهتمام وزارة التربية والتعليم بمواهب الطلاب وتنمية قدراتهم مما جعل الوزارة تسعى دائما للاهتمام بهم.

وأشارت إلى أن الفن هو النواة الحقيقية لتنشئة أجيال قادرة على التعبير عن مجتمعهم وأنفسهم، يؤمنون بقيمة الوطن، مؤكدة حرص الدكتور رضا حجازى، على تقديم كافة سبل الدعم للأنشطة الطلابية وبشكل مستدام، وأيضا الحرص على أن تكون التجربة جديدة من نوعها وهى تجربة المسرح التفاعلى بداية من العمل الذى تم بالكامل "تصميم وإخراج وتنفيذ" وصولا للطلاب الذين شاركوا منذ أكثر من عام، مؤكدة حرصها على أن يكون الطلاب المحرك الرئيسى للعمل، ومتمنية أن يحوذ هذا العمل على رضا الجميع، وأن يهتم أولياء الأمور بتعليم أبنائهم الفنون، بجانب الاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية ليصبحوا أجيال تبنى أوطانهم وتعمرها.

كما أعرب الدكتور تاج رام، مدير برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة، والذى ألقى كلمة نيابة عن فريديكا ميجر ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تقديره للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وممثل الأمم المتحدة للسكان وجميع المشاركين فى تنظيم هذا الاحتفال، وعن بالغ سعادته بمشاهدة هذا العرض المسرحى الذى أعد فكرته الطلاب إلى جانب التمثيل والأداء الرائع، مضيفا أن هذا العرض ألقى الضوء على مهارات الطلاب، فضلا عن اختيارهم لموضوع هام وعرضه بصورة جذابة، مشيدا بما وفرته الوزارة من بيئة حرة وجيدة لإظهار إبداعاتهم، مؤكدا أن دور المسرح فى التعليم يتعدى دور التلقين إلى إكساب المعرفة والثقافة، معربا عن بالغ تقديره لجهود الوزارة فى رعاية الموهوبين من أجل التنمية المستدامة ونهضة مصر.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة منال عيد، اخصائى برامج الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن سعادتها بالوصول للمرحلة الحالية بما تضمنته من جهد عظيم، موجهة الطلاب بتوعية أقرانهم بالمدارس، مضيفة أن الحفل الختامى جاء نتيجة مجهود ضخم على مدار العام الماضى وطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية والمعلمين والموجهين فى"8" محافظات بالوجه القبلى.

وأشارت منال عيد، إلى أن العرض تناول القضايا السكانية تضامنا مع قضايا الدولة، موضحة أن العرض بجميع عناصره من نص مسرحى وديكور وموسيقى تم بمشاركة الطلاب وجهودهم.

ومن جهته، قال الدكتور على مختار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "جذور"، إن العلاقة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة علاقة وطيدة، تمتد إلى أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أنه خلال 15 شهرا استطاعت المؤسسة أن تتعامل مع عدد 175 ألف مواطن مهتم بتوعية المناطق التى يعمل بها، وقد تم العمل مع آلاف من المعلمين، موجها الشكر لوزير التربية والتعليم على الدعم والمساندة للمؤسسة.