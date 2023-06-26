«الأعلى لتنظيم الإعلام» يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس: "يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل، أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام".
وأضاف رئيس المجلس: "نجدد العهد مع سيادتكم على الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد والعطاء، من أجل استكمال النهضة التى تشهدها البلاد فى كل المجالات والأنحاء تحت قيادتكم".
واختتم رئيس المجلس بيانه، قائلا: "حفظ الله مصر قيادة وشعبا من كل سوء، وكل عام وسيادتكم ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية فى أمن وأمان وصحة وازدهار".
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