رئيسة المجر تؤكد فى لقاء مع سفير مصر حرصها على تعزيز العلاقات

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جدة - نرمين السيد - وفى الاجتماع، أكدت نوفاك على حرص المجر على تعزيز العلاقات والروابط مع الدول العربية، خاصة مع ما يجمع بين الدول العربية والمجر من علاقات تاريخية وقيم ومبادئ وتفاهم مشترك.
واستعرضت الرئيسة المجرية خلال اللقاء أهم تطورات الموقف المجرى إزاء القضايا الإقليمية بما فى ذلك الأزمة الأوكرانية والقضية الفلسطينية، وكذا قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين والطاقة، مشددة على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين المجر والدول العربية، ومؤكدة على تطلعها لزيارة مصر والدول العربية الأخرى.
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