الصحة: استخراج جثمان من تحت أنقاض العقار المنهار بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقى الخدمة الطبية، مشيرا إلى استمرار تمركز فرق الإسعاف فى موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، تحسبا لوجود أى مصابين أو حالات وفيات آخرى.
كانت الوزارة، أعلنت الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ورفع حالة التأهب فى مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبا للتعامل مع أى إصابات محتملة، كما تستمر حالة الاستعداد فى المستشفيات المتواجدة فى محيط الحادث وهى مستشفيات "شرق المدينة - أبوقير - الجمهورية -راس التين - جمال حمادة".
وأكدت الوزارة استمرار أعمال رفع الأنقاض من قبل الدفاع المدنى، والقوات المسلحة، وكذلك إجراءات التعامل الطبى من قبل هيئة الإسعاف المصرية، وجارى المتابعة.
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