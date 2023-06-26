محافظ الغربية يتابع مشروعات التنمية المحلية بحياة كريمة مركز زفتى

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، حيث تفقد اليوم عددا من مشروعات التنمية المحلية بحضور الأستاذة نجوى العشيرى السكرتير العام، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى والعميد نهاد عويضة مندوب شركة الإنتاج الحربى المنفذة للمشروعات.





وخلال الجولة الميدانية تفقد المحافظ مشروعات الأسواق النوذجية بقرى سندبسط وتفهنا العزب، كما تفقد مشروعات الحماية المدنية بقرى سندبسط، الغريب، تفهنا العزب وسنبو الكبرى واختتمت الجولة بتفقد الموقف النموذجى بقرية سنبو الكبرى. وقال رحمى إن مركز زفتى يشهد تنفيذ 21 مشروعا من مشروعات التنمية المحلية بقيمة 99.5 مليون جنيه تم أنهاؤهم بنسبة 80 % وجارى الانتهاء من باقى المشروعات قبيل انتهاء المرحلة الأولى. وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية من أجل الوقوف الفعلى على نسب التنفيذ ووضع كافة الحلول التى تضمن سرعة أنهاء الأعمال المتبقية فى المبادرة. جدير بالذكر أن المشروع القومى " حياة كريمة " لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروعا داخل "54" قرية و"88" تابع فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

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