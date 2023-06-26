رفع درجة الاستعداد بالإسماعيلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الإسماعيلية شريف فهمى بشارة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك بجانب تفعيل غرف عمليات الديوان العام للمحافظة والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة المهنية على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام العيد.





وأكد المحافظ - حسبما أفاد بيان اليوم الإثنين - أنه من المقرر تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع الرئيسية واللحوم بأنواعها للمواطنين بأسعار مناسبة ومعاقبة المتلاعبين مؤكدا على أن الذبح داخل المجازر بالمجان، على أن يتم ضبط أية عملية ذبح خارج المجازر ومصادرة المضبوطات من أجل بيئة نظيفة وذلك حرصًا على سلامة المواطنين.

ووجه بشارة رؤساء المراكز والمدن بالتصدى بكل حزم لمنع أية محاولة للتعدّى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء مع تكثيف حملات إزالة التعديات خلال إجازة عيد الأضحى وتحرير محاضر فورية للمخالفين مع ضبط ومصادرة الأدوات المستخدمة.

وأكد محافظ الإسماعيلية على متابعة توافر المنتجات البترولية ومشتقاتها ومراقبة مواقف الأجرة للتأكد من عدم زيادة التعريفة المقررة ومنع استغلال المواطنين خلال فترة العيد.

وفى القطاع الصحى وجه بشارة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية وتوفير جميع الخدمات الطبية وأطقم التمريض والأطباء لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ومؤكدًا على تواجد نقاط مركزية ومتنقلة لمرفق الإسعاف على طول الطرق المؤدية للمحافظة وبالقرب من المصايف.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الالتزام بأداء صلاة العيد فى الساحات والمساجد المقررة من قبل وزارة الأوقاف والبالغ عددها 27 ساحة تابعة لمساجد الأوقاف بمدينة الإسماعيليه العاصمة بجانب 77 ساحة على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة والتى تم الإعلان عنها مع مراعاة الضوابط التى أقرتها الوزارة فى هذا الشأن.

كما شدد بشارة على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات للحفاظ على نظافة الشوارع وفتح المتنزهات والحدائق مبكرا لاستقبال المواطنين وتوفير جميع الخدمات لهم مناشداً المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة وعدم ترك أيَّة مخلفات وإلقائها بالصناديق المخصصة لها.