حياة كريمة- آية حسن لـ«الحياة اليوم»: بدأنا توزيع لحوم الأضاحى فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - قالت "حسن"، خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، إنهم سيعملون على ملفين خلال فترة عيد الأضحى، الأول لحوم الصدقات، وسيبدأون فيه خلال أيام العيد، والثانى صكوك الأضاحى، ويعملون فيه بنظام والاعتماد على قاعدة البيانات للوصول لكل الأسر المستحقة فى القاهرة والمحافظات.

وأضافت رئيس قطاع الثروة الحيوانية بمؤسسة حياة كريمة، أنهم بدأوا توزيع اللحوم فى أربع محافظات، هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مؤكدةً سعادة كل الأسر المستحقة التى وصلت لها اللحوم فى قرى من الصعب الوصول لها لولا قاعدة البيانات المتوفرة.

وتابعت أن ذبح الأضاحى فى المجازر له مزايا كثيرة، أهمها الحفاظ على اللحوم وعدم هدر الأضاحى حتى تصل كمية لحمة أكبر للمواطنين، فضلًا عن الحفاظ على المظهر العام للشوارع بدلًا من مشاهد الدماء فى الشوارع.