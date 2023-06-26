الأحد.. استئناف امتحانات الثانوية العامة بالفيزياء والتاريخ

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن إجازة عيد الأضحى المبارك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، اعتبارا من غد الثلاثاء، وحتى السبت المقبل الموافق 1/7/2023، وفقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم، دون النظر للإجازة الممنوحة للعاملين بالدولة.

ويوم الأحد الموافق 2/7/2023، يؤدى طلاب المدارس الثانوية العامة امتحان الفيزياء "لشعبتى العلوم والرياضيات" والتاريخ "للشعبة الأدبية"، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم "الفيزياء"، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ووفقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم، ينتظر الطلاب أداء الامتحانات فى المواد التالية:

- الأحد 2/7/2023: الفيزياء (الشعبة العلمية) والتاريخ (الشعبة الأدبية)

- الثلاثاء 4/7/2023: الرياضيات التطبيقية (شعبة الرياضيات)

- الخميس 6/7/2023: اللغة الأجنبية الأولى (الشعبة العامة)

- الأحد 9/7/2023: الجيولوجيا والعلوم البيئية (شعبة العلوم) والتفاضل والتكامل (شعبة الرياضيات) وعلم النفس والاجتماع (الشعبة الأدبية)

- الثلاثاء 11/7/2023: ديناميكا (شعبة الرياضيات)

- الخميس 13/7/2023: الأحياء (شعبة العلوم) والجبر والهندسة الفراغية (شعبة الرياضيات) والفلسفة والمنطق (الشعبة الأدبية)

وتبدأ جميع الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحا.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام الدراسى 2022-2023، أكثر من 783 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى: 85% موضوعية بنظام "البابل شيت"، و15% مقالية، وتجرى بنظام "Open book"، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وانتهى الطلاب خلال يومى 12 و13 يونيو الجارى، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو المقبل.