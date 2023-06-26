بعثة الحج المصريه: نجاح تصعيد حجاج القرعة الى عرفات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يونيو 2023 09:30 مساءً - أتمت غرفة عمليات بعثة الحج المصرية الذي تشرف عليها وزارة الداخلية، نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة الى صعيد عرفات الطاهر؛ لآداء الركن الأعظم من الحج.

وتلقت الغرفة اخطارات من كافة مسئولي عملية التصعيد، بوصول جميع الحافلات التى تقل الحجاج المصريين الى مخيماتهم بعرفات.

وقام أطباء قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافقين لبعثة القرعة، بالتنسيق مع البعثة الطبية، بتصعيد الحجاج المرضى المحجوزين بمستشفيات مكة المكرمة الى جبل عرفات بواسطة سيارات الاسعاف؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.

وتتمتع مخيمات حج القرعة بعرفات، هذا العام بموقع متميز يتوسطه مواقف للحافلات، وسيساعد بمشيئة الله على سرعة نفرة الحجيج من عرفات الى المزدلفة.

ومن المقرر ان يستقل الحجاج الحافلات عقب آذان عصر غد بساعة ونصف، استعدادا للنفرة الى المزدلفة عقب صلاة المغرب مباشرة.

وتابع مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الادارية رئيس بعثة الحج المصرية لهذا العام تصعيد حجاج السياحة والتضامن واطمئن على سير خطة التصعيد بشكل منتظم كما هو مقرر.