أخبار مصرية

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 بمدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يونيو 2023 10:35 مساءً - ساعات معدودة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث نكون على موعد مع يومَ غد الثلاثاء 26 من شهر يونيو 2023 م هو التاسعُ من ذي الحجة مع يومُ عرفة، ويكون يومَ الاربعاء الموافقَ 28 من شهر يونيو 2023 م هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

 

وتنشر "صوت الأمة " مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية  ، كما يلى  : 

 

القاهرة 6:21

 

الجيزة 6:22

 

الإسكندرية 6:24

 

بورسعيد 6:14

 

السويس 6:16

 

العريش 6:08

 

الطور 6:16

 

سانت كاترين 6:14

 

طابا 6:08

 

شرم الشيخ 6:14

 

دمنهور 6:22

 

طنطا 6:20

 

المنصورة 6:18

 

الزقازيق 6:19

 

بنها 6:21

 

شبين الكوم 6:21

 

كفر الشيخ 6:20

 

الفيوم 6:25

 

بنى سويف 6:24

 

المنيا 6:28

 

أسيوط 6:28

 

سوهاج 6:28

 

قنا 6:24

 

أسوان 6:28

 

أبو سمبل 6:37

 

مرسى مطروح 6:34

 

الغردقة 6:18

 

الخارجة 6:36

 

الإسماعيلية 6:16

 

دمياط 6:16

 

السلوم 6:42

 

نويبع 6:10

 

حلايب 6:17

 

شلاتين 6:19

 

وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

 

 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا