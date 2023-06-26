غلق كلى لكوبرى 15 مايو لمدة 3 شهور لتنفيذ أعمال توسعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلى لكوبرى 15 مايو بالموقع المشار إليه لمدة ۳ أشهر، ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/27 وحتى صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/9/27 على أن تكون الأعمال على مدى 24 ساعة.





يأتى ذلك فى إطار إزالة وتكسير جسم كوبرى 15 مايو القائم حاليا بواقع حارة مرورية بكل اتجاه، بداية من أعلى شارع كورنيش النيل حتى أعلى شارع نبوى المهندس بالاتجاهين ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير كوبرى 15 مايو واستحداث مطالع ومنازل

وأضافت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، أجرت عددا من التحويلات المرورية التالية:

أولا: حركة سير المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر - ميدان لبنان

حركة المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر وميدان لبنان وترغب باستكمال السير أعلى كوبرى 15 مايو اتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة تسلك منزل كوبرى 15 مايو المستحدث المؤدى الى مسرح البالون

- استكمال السير بشارع 26 يوليو ثم الصعود مرة اخرى لكوبرى 15 مايو عن طريق المطلع المستحدث المؤدى إلى مناطق الزمالك - وسط القاهرة.

ثانيا: حركة سير المركبات القادمة من مناطق الزمالك - وسط القاهرة

حركة المركبات القادمة من مناطق الزمالك - وسط القاهرة وترغب باستكمال السير أعلى کوبری 15 مایو اتجاه مناطق مدينة 6 أكتوبر وميدان لبنان سيتم نقل الحركة المرورية إلى التوسعة الخاصة بالكوبرى والتى تتسع لعدد (4) حارات مرورية) والتى تم الانتهاء منها بكامل طول كوبرى 15 مايو ثم استكمال السير اتجاه مناطق مدينة 6 أكتوبر ميدان لبنان.

وتنوه محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما عينت الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة الحالة المرورية خلال فترة الغلق والعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمة بالتحويلة المرورية.