السفيرة النرويجية بالقاهرة لـ«إكسترا نيوز»: مصر بها سوق كبيرة للاستثمار

جدة - نرمين السيد - قالت هيلدا كليمتسدال، السفيرة النرويجية بالقاهرة، إنه يوجد فى مصر سوق كبيرة للاستثمار، ولديها الشباب وقوى عاملة كبيرة، الأمر الذى يثير غيرتنا فى النرويج، كما لدى مصر الكثير من الفرص الواعدة للاستثمار مثل الاستزراع السمكى والأسمدة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.





وأضافت "كليمتسدال"، خلال حوارها مع الإعلامى شادى شاش، ببرنامج "لقاء خاص" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قناة السويس تتيح الكثير من الفرص ليكون هناك وقود أخضر، لتصبح مصر هى محور الطاقة الخضراء للسفن لتعزيز قطاع الشحن والنقل من خلال قناة السويس. وتابعت أن مصر تتمتع بالشمس والدفء والشواطئ الجميلة والكثير من الأشياء الأخرى، ونحب الذهاب لصعيد مصر فى الشتاء، كما تتمتع مصر بمميزات فريدة فى قطاع السياحة، ولديها الكثير من المناطق السياحية الخلابة، وهناك الكثير من الفرص فى مصر للاستثمار فى قطاع السياحة.

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