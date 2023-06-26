محافظ الإسكندرية لـ«إكسترا نيوز»: إزالة باقى العقار المُنهار بإشراف هندسى

جدة - نرمين السيد - قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن التعامل مع العقار المُنهار بدأ منذ العاشرة صباحًا ومستمر حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم تسجيل 4 إصابات بسيطة لا تذكر، وتلقى 8 بلاغات للمفقودين.





وأضاف "الشريف"، خلال لقاء مع محمد أبوعيطة، مراسل "إكسترا نيوز" بالإسكندرية، أن الحماية المدنية نجحت فى انتشال جثمان لشخص سودانى الجنسية من تحت الأنقاض، مؤكدًا أن العمل مستمر حتى رفع الأنقاض بالكامل، تحت إشراف هندسى من جامعة الإسكندرية. وتابع أن النصف الآخر من العقار يمثل خطورة داهمة على السكان والمارة، ويجب إزالة الـ14 دورًا بطريقة هندسية ومن أعلى لأسفل، دون تهدمه على الآخرين، مُشيرًا إلى استمرار رفع الأنقاض بشكل خفيف للعثور على أحياء أو جثث لمتوفين. وأوضح أن العقار يضم 16 أسرة مُقيمة، وجمعية رجال الأعمال توفر شقق للإيجار لمدة 3 أشهر لأى أسرة متضررة، فضلًا عن أن بعض الأسر أقامت عند الأقارب، مؤكدًا أن مديرة التضامن الاجتماعى موجودة، وقدمت الرعاية اللازمة للأسر.

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