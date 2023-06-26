«حياة كريمة»: صك الأضحية يساعد فى إدخال الفرحة على الأسر المحتاجة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "لما تشترى صك الأضحية من مؤسسة حياة كريمة هتساعدنا نفرح الأسر المحتاجة ونوصلهم نصيبهم في كل محافظات مصر". وتابعت "بنضمنلك إن عملية الدبح صحيحة وحلال 100% غير إننا بنضمنلك جودة عالية للحوم لإن المواشى متربية فى مزارعنا تحت إشرافنا". ويمكن شراء صك الأضحية من خلال الموقع الإلكترونى: https://shorturl.at/efMX4

ويمكن التبرع بلحوم الصدقات على: https://bit.ly/Sadakqa

أو من خلال البنوك على حساب رقم 45004500

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