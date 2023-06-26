محافظة السويس تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين، بمبنى الديوان العام، مع الجهات المعنية والمرافق ووالخدمات العامة ورؤساء الأحياء بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما أكد على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع درجة وكفاءة النظافة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقى أى بلاغات والاستجابة لها من قبل المسئولين والتصدى لمحاولات البناء المخالف والتعديات أثناء أجازة العيد والتعامل الفورى معها وشدد على إلغاء الإجازات والراحات لكافة الجهات والمرافق.