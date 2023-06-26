مدبولى يصل السعودية لأداء مناسك الحج

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جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال رئيس الوزراء، بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس على بن محمد القرنى، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
ويقف الحجيج، غدا الثلاثاء، على صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الاعظم.
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