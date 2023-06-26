جدة - نرمين السيد - انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع إنهيار الجزء الأمامى من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزة أول والمكون من 14 طابقا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث على أرض الواقع.





وأوضح الشريف أن العقارحدث به إنشطار نصفى رأسى، وجارى التأكد من وجود أى سكان أسفل الانقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار. وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدنى والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى، مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار. استعدادات مستشفيات الإسكندرية قال الدكتور محمد فاروق مدير مستشفى شرق المدينة والتى استقبلت أول مصاب فى انهيار عقار سيدى بشر شارع خليل حمادة، بأن المستشفى قدمت كل المساعدات الطبية اللازمة للمصاب وانه يتلقى العلاج على أجمل وجه، وأن حالته الطبية مستقرة. وأضاف أن مستشفيات الإسكندرية رفعت حالة الاستعدادت والطوارئ لأقصى الدرجات لاستقبال المصابين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف تستعد مستشفيات الإسكندرية لاستقبال مصابى انهيار عقار سيدى بشر؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.