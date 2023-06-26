السفيرة النرويجية لـ«إكسترا نيوز»: مصر المكان الأنسب لتأمين الطاقة لأوروبا

جدة - نرمين السيد - قالت هيلدا كليمتسدال، السفيرة النرويجية بالقاهرة، إن مصر قريبة من أوروبا ولديها الكثير من الرؤى والقدرات وقناة السويس والموقع الجغرافى المتميز والكثير من الموارد التى تمكنها من الحصول على الطاقة المتجددة، بالإضافة للبنية التحتية اللازمة.





وأضافت "كليمتسدال"، خلال حوارها مع الإعلامى شادى شاش، ببرنامج "لقاء خاص" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر هى المكان الأنسب للعب هذا الدور فى تأمين الطاقة إلى أوروبا، مشيرةً إلى أن النرويج لديها علاقات قوية مع مصر فى هذا القطاع، وتتنامى هذه العلاقات التعاونية فى مجالات الطاقة الشمسية والرياح. وتابعت أن هناك بعض الخطط لتعزيز التعاون مع مصر من خلال توقيع مذكرات تفاهم لاستكشاف ودراسة كافة الفرص التى تعود بالنفع لتصدير الطاقة من مصر إلى إيطاليا، والطاقة المتجددة إلى أوروبا بالكامل. وأوضحت السفيرة النرويجية بالقاهرة: "نتمنى أن يكون هناك دراسات جدوى تظهر هذه المساعى ممكن تحقيقها، والأمر يتعلق باستمرارية واستدامة الطاقة".

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