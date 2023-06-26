الغرف التجارية: هناك وفرة فى جميع السلع وانخفاض فى الأسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يونيو 2023 11:33 مساءً - قال الدكتور محمد عطية الفيومى أمين صندوق اتحاد عام الغرف التجارية، إن المعارض مستمرة حتى نهاية إجازة عيد الأضحى، وهى كانت توجيهات من الرئيس السيسى ورئيس الوزراء، وتم إعطاء تعليمات للغرف التجارية بالمحافظات باستمرار المعرض حتى نهاية إجازة العيد.

وأضاف محمد عطية الفيومى خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، على قناة cbc، أن هناك وفرة فى جميع السلع وانخفضت الأسعار، حيث انخفض كيلو الأرز من 30 جنيها لـ 21.5 إلى 23 جنيها، والسكر 18 جنيها، والأرز انخفض 5 جنيهات.

وأوضح أن معارض الغرف التجارية تقدم كيلو اللحوم بـ 220 جنيه، والشركة القابضة لتجارة الجملة وفروعها الشركة العامة والشركة المصرية لهم منافذ بكل المحافظات، وهناك وفرة فى اللحوم المعروضة، والكل يشترى احتياجاته.