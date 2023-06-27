مرقص: إسلام الخبرة المصرية حل الإشكاليات الموجودة بأدبيات الجماعة الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حديثه مع الإعلامى الدكتور محمد الباز فى برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإمام الليث بن سعد سُئل عن بناء الكنائس فى القرن العاشر، فقال من زينة الدنيا وعمارتها، مردفا: "انتهى الموضوع، اعتبرها حالة معمارية يجب أن تبقى، هذا ما أسميه إسلام البراحة والخضرة والنيل، إسلام الطهطاوى ومحمد عبده والشيخ شلتوت".

وأوضح أن الإخوان يعانون من إشكاليتين، الأولى أن انخراطهم فى العمل السياسى جعل الجانب الفقهى عند الإخوان يتراجع، فلم يكن منهم فقيه ولا عالم، أما الإشكالية الثانية هى أن تأحيلهم حسم لكثير من القضايا، وتبين فى الواقع العملى عندما تولوا السلطة أنهم لم يقدروا على التعاطى مع الإشكايات المثارة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.