مساء dmc- علاء عشماوى يوضح مسيرة التعليم فى مصر بعد 30 يونيو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إن زيادة عدد الجامعات الحكومية وفتح جامعات أهلية جديدة خلال الـ10 سنوات الماضية، أتاح زيادة الاستثمار فى مجال التعليم من 7 مليارات جنيه عام 2014 إلى نحو 80 مليار جنيه حاليًا.





وأضاف "عشماوى"، خلال مداخلة عبر "Zoom" مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أنه تم زيادة عدد مدارس التعليم الفنى الصناعى والتجارى والفندقى بنسبة 100%، حيث وصلت من 1500 مدرسة إلى 3 آلاف مدرسة، فضلًا عن الاهتمام بكفاءة المعلمين وتوظيف المعلم من خلال المسابقات. وتابع رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أن المدارس التى تحصل على اعتماد من الهيئة لا بُد أن يكون لها مزايا خاصة، وهناك اعتماد المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد وسيتم إصدار معايير لمدارس مؤسسة حياة كريمة.

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